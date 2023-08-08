"الإحصاء": 4.3 % ارتفاعه فى قيمة العجز في الميزان التجاري مايو 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، النشــرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مايو 2023 وقد بلغت قيـمة العجز فى الميزان التجـارى 3.74 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 3.57 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 4.3 ٪.

وأوضح الجهاز انه انخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 20.9 ٪ حيـث بلغـت 3.38 مليـار دولار خـلال شهــر مايو 2023 مقابل 4.28 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمـة صادرات بعض السـلع وأهــمها: (الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.7 ٪، البترول الخام بنسبة 54.5 ٪، منتجات البترول بنسبــة 41.7 %، اسمـــده بنسبة 72.4٪) .

وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( فواكه طازجه بنسبة 59.1 %، ملابس جاهزه بنسبة 6.2 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 70.8 ٪ ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 56.1 %).

ونوه الجهاز إلى انه انخفضت قيمـة الواردات بنسبة 9.4 ٪ حيث بلغت 7.12 مليار دولار خـلال شهـر مايو 2023 مقابل 7.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

( منتجات البترول بنسبة 19.8%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 29.2%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 24.3 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــه 24.8%).

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: ( ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 14.2%، ذرة بنسبـة 46.4 ٪، قمح بنسبة 92.5 %، الغاز الطبيعى بنسبة 21.3% ).