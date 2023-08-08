حريق ضخم يلتهم ورشة أثاث في دمياط

نشب حريق ضخم في ورشة تصنيع أثاث صباح اليوم الثلاثاء، في قرية غيط النصارى في محافظة دمياط وسط حالة من الذعر انتابت أهالي المنطقة.

وتجمهر الأهالي خاصة وأن النيران امتدت إلى شقق العقار الموجود به الورشة، كما امتدت إلى العقار المجاور.

وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، حيث تم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لإخماد النيران.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر والمصابين إن وجدوا.

من جانب آخر نشب حريق محدود في مستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، داخل إحدى غرف المستشفى، وتم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق، وتم الدفع بقوة شرطية من قبل قسم شرطة مدينة دمياط الجديدة .

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، كما تمت السيطرة على الحريق دون وقوع أية خسائر مادية بمعدات وأجهزة المستشفى.

وأضاف مدير مستشفى الأزهر بدمياط، أنه تم إخلاء المبنى من كافة النزلاء، مشيرا إلى أن الحريق وقع داخل أحد الغرف الخالية من الحالات، موضحا أنه تم التعامل مع الموقف وإخلاء المرضى وكذلك الأجهزة الطبية دون المساس بأى منهما، مؤكداً أن الحريق لم يتسبب فى أية أضرار، مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية قدمت الدعم اللازم بصورة فورية مما أسهم فى السيطرة على الحريق بشكل سريع.

وأكد أيضا أنه لا يزال العمل جاريا داخل المستشفى لرفع الآثار المترتبة على الحريق، إضافة إلى كشف الأسباب التى تسببت فى اندلاع النيران داخل المستشفى ومن ثم وقوع الحريق.