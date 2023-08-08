مصطفى شلبي يخضع لأشعة جديدة اليوم للاطمئنان على قدمه

يخضع مصطفى شلبي، لاعب فريق لكرة الأول بنادي الزمالك، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، برئاسة الدكتور محمد أسامة، لأشعة جديدة اليوم على قدمه من أجل متابعة آخر تطورات إصابته.

وتعرض شلبي، للإصابة بكسر في القدم، خلال مواجهة غزل المحلة في بطولة دوري الموسم الماضي، ومن المنتظر أن يضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا بعد الإطلاع على نتيجة الأشعة.

وكان الجهاز الفنى قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يومًا عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية، وقرر المدير الفنى عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجارى استعدادًا للموسم الجديد.

وودع الزمالك البطولة العربية، من دور المجموعات، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في المباراة الافتتاحية برباعية دون رد أمام الاتحاد المنستيري التونسي، والخسارة بهدف أمام الشباب السعودي، والتعادل بهدف أمام النصر السعودي في ختام دو المجموعات.