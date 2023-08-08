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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجيش السوداني يقصف بالمدفعية الثقيلة مواقع للدعم السريع جنوبي الخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني
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أفادت فضائية "العربية"، في خبر لها، بأن الجيش السوداني قصف مواقع للدعم السريع جنوبي الخرطوم بالمدفعية الثقيلة.

وكان الجيش السوداني قد ستطاع فك الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" على قيادته بمدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور وفرض سيطرته على الجزء الغربي من المدينة وكل محيط قيادة الفرقة 21 مشاة.

كما أكدت أن القوات المسلحة خاضت قتالا عنيفا ضد قوات الدعم السريع في محيط قيادة الفرقة 21 مشاة يومي الأحد والاثنين، قبل أن تتمكن من طردها، وفق ما أفادت "سودان تريبيون".

الجيش السوداني الدعم السريع حميدتي محمد حمدان دقلو دارفور