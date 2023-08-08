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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن عالجت قضايا موسكو في اتفاقية الحبوب

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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أعلن أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن عالجت أسئلة موسكو حول شروط اتفاقية الحبوب، وهو اقتراح قدمته الأمم المتحدة إلى روسيا على جدول الأعمال، لكن موسكو لم ترد.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي خلال مقابلة مع الإذاعة الفرنسية: "بالنسبة إلى المؤشرات المحددة للمشكلات المحتملة مثل البنوك والنقل وما إلى ذلك، فقد بذلنا قصارى جهدنا للتأكد من حل هذه المشكلات، على سبيل المثال كتبت رسائل إلى بنوكنا نوضح فيها أننا ندعم تماما تصدير الحبوب الروسية".

وأضاف أنه يوجد الآن على جدول الأعمال اقتراح أعدته الأمم المتحدة لموسكو، متابعا أن ذلك الاقتراح يجيب على كل مخاوف روسيا.

وأشار إلى أن موسكو "لم ترد بعد".

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