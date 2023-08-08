24 أغسطس.. اتحاد الكرة يجتمع لاختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين

يجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، وباقي أعضاء مجلس الإدارة يوم ٢٤ من أغسطس الجاري في اجتماع هام.

وذلك لمناقشة واختيار أسماء الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية مواليد 2005 و2007 و2009.

وسيتم مناقشة والمفاضلة بين عدة أسماء للاستقرار على الأفضل بينهم، خاصة وأنه تتجه نية مسئولي الاتحاد إلى الاهتمام بالمنتخبات الصاعدة لبناء جيل قوي يتم الاعتماد عليه في تدعيم المنتخب الأول فيما بعد.

وسيعلن مسئولو اتحاد الكرة عن أسماء الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب الثلاثة فور الانتهاء من الاجتماع المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري.