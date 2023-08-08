بوتين: المسيّرات الروسية تظهر أداء جيدًا وينبغي زيادة إنتاجها

أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع مدير مؤسسة "روستيخ" الروسية للتكنولوجيا سيرجي تشيميزوف أن المسيّرات الروسية تظهر أداء جيدا للغاية، وينبغي زيادة إنتاجها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وقال بوتين: "أثبتت مسيرتا "كوب" و"لانتسيت" فعالية كبيرة، حيث يلحقان ضربة قوية مهما كانت الآلية المستهدفة، بما فيها الأجنبية الصنع، ولا تحترق الدروع فحسب، بل تنفجر بداخلها. ووعدني المصنعون بأنهم سيزيدون إنتاج هذه المسيرات. هم يفون بوعودهم، ولكن ينبغي زيادة الإنتاج أكثر".

فردّ تشيميزوف: "سنعمل على ذلك".

وأضاف بوتين: "من الضروري أيضا زيادة إنتاج أحدث أنواع الأسلحة بنسب مئوية".

وأجاب تشيميزوف: "هذا بالتحديد ما نعمل عليه".

وشدد بوتين بشكل خاص على الطائرات بأنواعها، ودبابات "تي-90" التي تميّزت في المعارك.

وقال تشيميزوف: "لقد زدنا إنتاجنا من جميع أنواع المعدات العسكرية، وتشارك بشكل كبير اليوم في العملية العسكرية الخاصة. وإذا تحدثنا عن العملية العسكرية، فإن 90٪ من الأسلحة والآليات التي تعمل هناك من إنتاجنا".

وأكد تشيميزوف "أن كل المعدات التي تنتجها "روستيخ" أثبتت فعاليتها بشكل متميز في القتال".