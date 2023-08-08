وزير الخارجية الصيني: بكين تلعب دورًا مستقلًا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن بلاده تلعب دورا مستقلا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، في مختلف المنصات والمؤتمرات الدولية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″تاس″ الروسية.

وأوضح وانج يي، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، يوم الاثنين، أن السلطات الصينية تتخذ موقفا مستقلا بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث تسعى جاهدة لإيجاد طريقة سلمية لحلها.

وقال: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تتخذ الصين موقفا مستقلا وعادلا في جميع المحافل الدولية متعددة الأطراف، ونبذل كافة الجهود الممكنة لإيجاد طريقة سياسية سلمية لحلها".

وشدد على أن بلاده تساهم بنشاط في عملية السلام وتعزيز المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، مؤكدا أن السلطات الصينية تتصرف بموضوعية وعقلانية بهذا الصدد.