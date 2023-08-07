ننشر التحقيقات حول تعرض شقة سفير سابق للسرقة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول تعرض شقة سفير ليبي سابق للسرقة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الشقة عبارة عن طابقين "دوبلكس"، بالطابقين ١١ و ١٢، وتم سرقتها اثناء غياب مالكها واسرته.

واستمعت جهات التحقيقات لاقوال مالك الشقة حيث قال انه فوجئ بعد عودته للشقة بسرقة جميع المنقولات والمتعلقات الشخصية الخاصة به وبأسرته.

وتوجه لقسم الشرطة وحرر محضر برقم ٩٨٨٥ لسنة ٢٠٢٣ جنح الدقى، واشتبه فى شخصان وهما كلا من "ت.ع" و "م.ف" واحيل المحضر للنيابة العامة التى بدورها انتقلت لمعاينة الشقة السكنية الخاصة به وطلبت التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الكاميرات المحيطة بالمنطقة وتفريغها للكشف عن هوية المتورطين.