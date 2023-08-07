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الإثنين 07 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أول تعليق من خالد بيبو بعد خلافة سيد عبد الحفيظ في الأهلي

خالد بيبو
خالد بيبو
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تحدث خالد بيبو، مدير الكرة الجديد في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تقديره الكامل لـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في الفريق.

وقال خالد بيبو في تصريحات خاصة هدفنا استمرار السير على نهج مبادئ النادي الأهلي والجميع يعلم أن الأهلي عبارة عن أجيال بتسلم بعضها.

وأضاف بيبو، أن سيد عبد الحفيظ يمثل أخا بالنسبة له، وقدم الكثير خلال توليه نفس المنصب وتحمل الكثير من أجل النادي الأهلي.

وأوضح بيبو أن الأهلي سيظل رقم 1، والعمل حاليًا على تجهيز كافة الملفات الخاصة باستعداد الفريق للموسم الجديد وعلى رأسها المعسكر الخارجي نهاية أغسطس الحالي.

وأشار مدير الكرة بالأهلي، الى أن هدفه هو استمرار الالتزام بمبادئ الأهلي، ولا يوجد في قاموس الأهلي شعار الخروج عن النص سواء في الأماكن العامة أو حتي عبر الصفحات الشخصية على السوشيال ميديا.

واختتم بيبو، بالتأكيد على ضرورة تركيز كل لاعب في التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل التألق وتحقيق المزيد من الإنجازات، والابتعاد عن السوشيال ميديا.

يذكر أن خالد بيبو حاصل على شهادات دولية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بالإضافة إلي دبلومات في مجال الإدارة، فضلًا عن رخصة دولية في مجال العمل الرياضي وكرة القدم.

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