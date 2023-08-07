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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مورينيو يكشف سبب رفضه التدريب في الدوري السعودي

مورينيو
مورينيو
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كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، سبب رفضه التدريب في الدوري السعودي للمحترفين.

وتلقى مورينيو عرضين للتدريب في المملكة العربية السعودية، من فريقي الهلال وأهلي جدة.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية اليوم: «نعم تلقيت عرضين من الدوري السعودي، الهلال والأهلي، لكنني أبلغتهما وكذلك إدارة روما، أنه ليس لدي أي نية للقبول».

وأضاف: «سبب رفضي أنني شعرت أن الكلمة التي أعطيتها للاعبين في بودابست والمشجعين بعد مواجهة سبيزيا، على احترامها، استلزم مني الأمر أن أبقى، ولأسباب أخرى ليس لهذا السبب فقط».

واختتم حديثه بالقول: «في الماضي رفضت العرض الأكثر روعة على الإطلاق من المنتخب الصيني، ولكنني حينها كنت أركز في جهة أخرى، الآن يمكنني القول إنه قد أدرب في المستقبل بالدوري السعودي».

جوزيه مورينيو روما الايطالي الدوري السعودي الهلال وأهلي جدة