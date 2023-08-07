إزالة مخالفات بنائية في المهد خلال حملة مكبرة في دمياط

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بقيادة المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط،وبرئاسة رفعت حسان نائب مجلس المدينة لشئون القري لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في دمياط.

تم إيقاف وإزالة شدة خشبية مخالفة لدور ثالث علوى بقرية الشيخ ضرغام بمشاركة رئيس الوحدة المحلية بالشيخ ضرغام ومحمد خير الدين مدير قسم الاشغالات بالقري حيث تم فك الأخشاب بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة.

قال اللواء أحمد قاسم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في محافظة دمياط أنه تم شن حملات ترشيد استهلاك الكهرباء وغلق جميع اللوحات والإعلانات المضيئة بقرية أم الرضا مركز كفر البطيخ.

وأضاف رئيس مدينة كفر البطيخ في محافظة دمياط أن هناك متابعة ميدانية بشوارع قرية أم الرضا لترشيد استهلاك الكهرباء وذلك في إطار تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي أقرتها الحكومة.

كما تم شن حملات بشوارع مدينة كفر البطيخ لترشيد استهلاك الكهرباء وذلك في إطار تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي أقرتها الحكومة،تحت إشراف روضة منير نائب المدينة وإدارة النظافة وإدارة المتابعة الميدانية.

كما شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشأن مراجعة أعمدة الإنارة وعمل الصيانة الدورية لها بصفة مستمرة وبناء على تعليمات اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ تم إجراء حملة لصيانة أعمدة الإنارة ومراجعة الكشافات والخلايا الضوئية وتخفيف الأحمال لترشيد الاستهلاك بقرية الركابية مركز كفر البطيخ.

في سياق متصل شارك الدكتور اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط، في لقاء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي أصدرها عقب اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي وذلك فيما يخص منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة العامة بالمحافظات وفقًا لخطة الدولة في هذا الشأن خاصة في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة التي تشهدها مصر والعديد من دول العالم