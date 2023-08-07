بدء إجراءات الالتحاق بالمعهد الفني الصحي بالوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بدء تقديم الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية للالتحاق بالمعهد الفني الصحي بالوادي الجديد ضمن تنسيق القبول بالجامعات وبعد إدراجه بقائمة المعاهد الصحية للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الطبية والإدارية اللازمة لبدء الدراسة بالمعهد والذي يضم ٣ تخصصات علمية هي (المختبرات الطبية - الحاسب الآلي - المعاونون الصحيون)، بدعم من وزارة الصحة والسكان؛ لتوفير الكوادر الفنية الطبية والارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليم بالمحافظة.