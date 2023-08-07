رامي عباس يحسم عرض اتحاد جدة الخيالي لضم «صلاح»

أكد رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أن الدولي المصري لن يغادر الريدز خلال الفترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل العروض التي تنهال عليه من الدوري السعودي.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى دخول اتحاد جدة على خط المفاوضات مع ليفربول ووكيل صلاح، من أجل الانتقال إليه خلال الميركاتو الحالي.

وأوضحت التقارير أن الاتحاد عرض على الفرعون المصري راتب يصل إلى 76 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد وبعقد يمتد لموسمين.

وكشفت أن النادي السعودي عرض على ليفربول 60 مليون جنيه إسترلينى من أجل التخلي عن صلاح الذي أغراه براتب يصل إلى 1.6 مليون جنيه إسترلينى أسبوعيا، بزيادة أكثر من 3 أضعاف راتبه مع ليفربول الذى يصل حاليا إلى 400 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيا.

وقال رامي عباس في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": إذا فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام لما قمنا بتجديد العقد مع النادي في الصيف الماضي.

وأضاف عباس: محمد لا يزال ملتزما مع ليفربول طوال مدة عقده مع النادي، وهذا أمر واضح للجميع.