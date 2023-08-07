غزل المحلة يطالب بحق رعاية إمام عاشور بعد انتقاله إلى الأهلي

تقدم مسئولو نادي غزل المحلة، بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، من أجل الحصول على نسبة زعيم الفلاحين من النادي الأهلي، في صفقة انتقال إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي إلى نادي الفرن الأفريقي.

وقال مصادر مطلعة للبوابة نيوز إن نادي غزل المحلة طالب في خطابه لـ فيفا بالحصول على نسبته من النادي الأهلي في صفقة انتقال إمام عاشور من ميتلاند لصفوف القلعة الحمراء.

يذكر أن الأندية التي لعب لها إمام عاشور حتي 23 عامًا تحصل على حق الرعاية عند انتقال اللاعب من اتحاد قاري إلي اتحاد قاري أخر.

ومن المقرر أن يحصل حرس الحدود وغزل المحلة والزمالك على هذه النسبة أيضًا.

وكان إمام عاشور قد انتقل من ميتلاند الدنماركي، إلي الأهلي مقابل 2 مليون و700 ألف دولار، مع تنازل اللاعب عن 300 ألف دولار مستحقاته لدي ناديه الدنماركي.



