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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قصر ثقافة الأقصر يشارك في الاحتفال باليوم الثقافي الهندي

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني السفارة الهندية في احتفالية اليوم الثقافي الهندي، التي نظمت بقصر ثقافة الأقصر.

رحب عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي بالضيوف الكرام على أرض مدينة الأقصر الطيبة وبقصر ثقافة الأقصر، قائلا : يسعدني أن أنقل لكم تحيات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والسيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة، وأثمن التعاون بين الهيئة ممثلة إقليم جنوب الصعيد الثقافي والسفارة الهندية في مصر في المجالين الثقافي والفني بصفة خاصة، مضيفا أنه بالرغم من التنوع الكبير في الروافد الثقافية لكلا البلدين نتيجة اتساع نطاقهما الجغرافي واختلاف العادات والتقاليد من منطقة لأخرى، إلا أن هذه الروافد تأخذ فى الانصهار داخل بوتقة واحدة لتخرج منها المقومات الأساسية للثقافة التي تعبر عن كل دولة.

تضمنت فعاليات الحفل مشاهدة معرض التراث الهندي، وزيارة المكتبة العامة، وعرض فني عن رياضة اليوجا تقديم أنيتا سولانكي مدرسة اليوجا بالمركز الثقافي الهندي، عرض فني راقصات فلكلور ورقص الكلاسيكي الهندي "الكانك" قدمها إمبريج ساركار مع الطلاب وأعضاء النادي، واختتم الحفل بتبادل الهدايا والتكريمات.

جاء ذلك بحضور د. أس مينا المستشار الثقافي لسفارة الهند، د. براكاش كومار نائب المستشار الثقافي لسفارة الهند، أنيتا سولانكي عضو السفارة الهندية، أمبريج ساركار عضو السفارة الهندية، محمد سعيد منسق البرامج الثقافية بسفارة الهند بالقاهرة.

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