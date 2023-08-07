فريق جامعة كفرالشيخ يحصد المركز الأول في مسابقة "enactus "

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن حصول فريق جامعة كفرالشيخ في مسابقة Enactus Egypt على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والتأهيل لتمثيل مصر في مسابقة enactus العالمية في هولندا في إكتوبر القادم، حيث قام فريق جامعة كفرالشيخ بالتصفية بين ٥٨ جامعة وتمت التصفية إلى ٣٣ جامعة وحصدت جامعة كفرالشيخ على المركز الاول بين ال١٠ جامعات الأوائل بمشروعها هيرميتيا ، حيث يعالج المشروع بشكل رئيسي المخلفات العضوية بطريقة صحية وآمنة لإنتاج بروتين عالي القيمة وبطرق اقتصادية لمجابهة غلاء الاسعار فى مكونات الاعلاف.

وأوضح الدكتور محمد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان مشروع هيرميتيا يقوم باستخلاص البروتين من حشرة الجندي الاسود والتي تتغذى على مخلفات الطعام وبالتالي يقوم بحل مشكلتين في نفس الوقت وهي مشكلة فضلات الطعام و مشكلة الاعلاف باستخدام مصدر البروتين الحيواني المستخلص من حشرة الجندي الاسود، فيقوموا بصنع أعلاف للأسماك، أعلاف للدواجن، أعلاف للمواشي و أعلاف لسمك الزينة، أيضا من أجل تحقيق مشروع متكامل واستغلال كل أجزاء الحشرة، قام الطلاب بصنع مادة الكايتوزان من بقايا قشريات الحشرة، كما قام الطلاب أيضًا بابتكار اول منقي مياه يمكن استخدامه في مزارع الأسماك المفتوحة وتحقيق كفاءة عالية لهذه المزارع.

جدير بالذكر ان فريق جامعة كفرالشيخ قد حصل على مركز اول على مصر، ومركز اول في مسابقة شركة اورانچ لريادة الأعمال، ومركز اول في مسابقة بنك القاهرة الTriple bottom line، ومركز ثاني في مسابقة البنك المصري للتنمية والصادرات للتصدير، ومركز ثاني في مسابقة شركة چهينة للاستدامة، ومركز ثاني في مسابقة شركة اوراسكوم للابتكار.