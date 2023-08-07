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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

دويتو غنائي بين محمود الليثي وريماس في فيلم " حمص وحلاوة"

الليثي وريماس
الليثي وريماس
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انتهى المطرب الشعبى محمود الليثى، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "لأمتى قولي لأمتى" يشاركه فى غنائها المطربة ريماس الماس الخليج، والأغنية من كلمات حسن عزو ، وألحان جابر النمر ، وتوزيع باسم منير.
 الأغنية من المقرر طرحها ضمن أحداث فيلم "حمص وحلاوة "، وينتظر تصويرها بين الليثى وريماس خلال الأيام القادمة، ضمن أحداث الفيلم فيلم "حمص وحلاوة" إخراج أحمد البدرى، بطولة حجاج عبد العظيم ويجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبى، ومنهم أمينة ومحمود الليثى ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبدالباسط حمودة ورضا البحراوى وحسن الخلعى، ومن تأليف سيد السبكى وتدور قصته فى إطار كوميدى رومانسى.

محمود الليثى لأمتى قولي لأمتى ريماس الماس الخليج حمص وحلاوة