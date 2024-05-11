ضبط سيدة بالإسكندرية بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمى بقصد النصب

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط سيدة بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.



ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية ) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أول الرمل بالإسكندرية وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامي فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجال " الضيافة الجوية وعلوم الطيران " وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (شهادات دراسية خالية البيانات وبأسماء أشخاص مختلفة – 3 أكلاشيه – كراسة شروط خالية البيانات معدة للاستخدام – عقد ضمان توظيف خالي البيانات ومعد للاستخدام - جهاز حاسب آلي "بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي" .. جميعهم خاصين بالكيان التعليمي الوهمي المشار إليه ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .