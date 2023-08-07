استكمال سلسة ندوات "اختر كليتك" بمشاركة عدد من الجامعات بمجمع دمنهور الثقافي.. صور

تواصل سلسة ندوات "اختر كليتك" فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، بالقاعة الكبرى بمجمع دمنهور الثقافي، تحت رعاية وإشراف الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بهدف توعية وتثقيف طلاب الثانوية العامة الذين أنهوا امتحانات هذا العام من خلال شرح المعايير الأساسية التي يتوقف عليها اختيار الطلاب لكلياتهم.

حيث شهد اليوم الثاني حضور ممثلي الأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الاسكندرية و جامعة دمنهور ( صيدلة وطب بيطرى و علوم وتمريض و حاسبات ومعلومات)، وبمشاركة عدد كبير من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم .

وتم خلاله إلقاء الضوء على طبيعة الكليات المختلفة وأقسامها المتوفرة وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة، وأعرب الطلاب وأولياء أمورهم عن مدى استفادتهم من تلك الندوات والتى تعد بمثابة نقطة إنطلاق نحو تحقيق أقصى استفادة من مرحلة التعليم الجامعي نظراً لدورها فى تحديد المستقبل العلمي والمهني لهم فى عصر يشهد تطورات هائلة فى مجالات العلم وميادين العمل.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الترويج للكليات المختلفة وفقاً لحاجة العمل وتشجيع طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور على الإلتحاق بتلك الكليات التطبيقية الغير مألوفة.

الجدير بالذكر أن الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة قد افتتحت أمس أولى فعاليات تلك الندوات، التى انطلقت أمس وتستمر حتى غدا الثلاثاء، مؤكدة أهمية عقد الندوات والمؤتمرات التثقيفية لأبناء المحافظة من المراحل التعليمية المختلفة للتوعية بآفاق التعليم الجامعي الجديدة والمستحدثة لاسيما الجامعات التكنولوجية والتطبيقية، نظراً لحاجة سوق العمل لمثل هذه المجالات، ودورها فى إحداث نقلة كبيرة فى مستوى التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالدولة.