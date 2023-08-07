عمر خيرت يحيي حفلا في مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

يحيي الموسبقار عمر خيرت حفله الموسيقي مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته العشرين على خشبة المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

ويقدم خيرت خلال الحفل عددا من مقطوعاته الشهيرة منها «والله ما طلعت شمس ولا غربت، صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش».

وتم طرح التذاكر الخاصة بحفل الموسيقار عمر خيرت والتي جاءت منقسمة على 4 فئات، الأولى بمبلغ 520 جنيهًا، والثانية بمبلغ 720 جنيهًا، والثالثة بمبلغ 820 جنيهًا، والأخيرة بمبلغ 920 جنيهًا.