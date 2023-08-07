رئيس القابضة للمياه يستقبل وزيرة الإسكان بالكاميرون لاستعراض التجربة المصرية بالقطاع

استقبل المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم السيدة سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، والسفير محمدو لابارنج، سفير الكاميرون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك خلال زيارتها لمصر، فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، والاطلاع على التجربة المصرية، والاستفادة منها، وخاصة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي واستعراض الأنشطة والمشروعات فى مجال تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر.

ورحب المهندس ممدوح رسلان، بالوفد الكاميرونى، ناقلا تحيات السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واهتمام وزارة الاسكان بنقل التجربة المصرية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى للشركاء الدوليين، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الإفريقية.

وجاء ذلك بحضور كل من (المهندس هشام جعفر مستشار التعاون الدولي لقطاع المرافق بالوزارة، والسفير حسن الليثى مستشار الوزير للتعاون الدولي، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية).

ومن جانبها، أعربت سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، عن سعادتها بالتواجد فى مصر، وما تحقق من طفرة تنموية غير مسبوقة والتعاون الكبير الذى تقدمه الدولة المصرية للدول الأفريقية فى مختلف المجالات ونحن حريصين على نقل التجربة المصرية فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وتعزيز التعاون مع وزارة الاسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشادت بتجربة المدارس الفنية التى تؤهل جيلا من الشباب الفنى المؤهل والمتخصص فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والتحلية، لتحقيق رؤية الشركة فى استدامة تقديم خدمة متميزة، مؤكدة رغبتها فى تطبيق تلك التجربة بدولة الكاميرون.

وقال سفير الكاميرون: "أننى أعيش فى مصر منذ 2008 وقطاع البنية التحتية والمياه شهد تطورا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة" مشيرا إلى كلمة السيد رئيس جمهورية مصر العربية أن "مصر تعود لافريقيا" لتكون الفترة الحالية بداية جديدة للتعاون المصرى الافريقيى وتقديم الدعم الفنى فى مختلف المجالات.

واستعرض المهندس ممدوح رسلان التجربة المصرية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ورؤية وأهداف الشركة القابضة مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تجاوزت نسبة تغطية خدمة مياه الشرب 99% على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفا أن قطاع الصرف الصحى شهد تطورا ملحوظا وزيادة معدلات نسبة تغطية الصرف الصحى بصورة كبيرة خلال الأعوام الماضية تزامنا مع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.

وقال رئيس الشركة القابضة، إن مشروعات التعاون الدولي أحد الأدوار والمساهمات الرئيسية التى تديرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ مشروعات برنامج الصرف الصحى القومى لقرى مصر، والذى توليه القيادة السياسية أهمية خاصة لتحسين تغطية خدمة الصرف الصحى بقري مصر لتتناسب مع معدلات التغطية بالمدن، وتحسين المستوى المعيشى والصحى لسكان المناطق الأكثر احتياجا، بما يتفق مع مفهوم التنمية الدولية لتحسين الظروف المعيشية وتحقيق رخاء مجتمعي وتنمية اقتصادية وصحية وتعليمية.

وأوضح أن الشركة اتخذت اجراءات لتقليل نسبة المياه غير المحاسب عليها، من خلال خطة لتقسيم شبكات المياه لمناطق معزولة DMA DMZ لمراقبة والتحكم فى شبكات مياه الشرب، وتركيب اجهزة قياس ثابتة، ومنظومة إدارة الضغوط بشبكات مياه الشرب لتحسين توزيع الضفوط بالشبكات والحد من الكسور، قائلا: "كل نقطة مياه نحافظ عليها هى مياه مدخرة للأجيال القادمة وحفاظ على استثمارات ضخمة تضخها الدولة فى هذا القطاع، واجبنا الحفاظ عليها".

وأكد أن التوعية أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة، حيث ننفذ برامج توعوية تستهدف الفئات المختلفة من الأطفال والشباب، حيث تم انتاج عدد من المواد التوعوية لنشر ثقافة الترشيد يتم عرضها فى المدارس وحملات التوعية ووسائل الإعلام.

ولفت إلى أنه تم تطبيق نظام التحكم ومراقبة البيانات الاسكادا فى 63% من إجمالى المحطات الكبرى، مع وضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة، والعمل على التوسع في استخدام الطاقة الجديدة (الطاقة الشمسية / الطاقة الحيوية) وتطوير أنظمة إدارة الطاقة، تحسين كفاءة الاستهلاك، التوسع فى تركيب موفرات الطاقة وتطوير التصميم لتحسين أداء الطاقة.

وأشار رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف إلى أهمية المخطط العام الذى أعدته الشركة القابضة، والذى يُعد قاعدة بيانات متكاملة لتبادل البيانات مع جميع الجهات القائمة على تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى التحديث المستمر لخرائط الـGIS والأطالس المختلفة، وإعداد البنية المعلوماتية لحياه كريمة، والدراسات الهيدروليكية لتحديد أولويات الإحلال والتجديد وتنفيذ الخطط الاستثمارية.

كما استعرض المهندس ممدوح رسلان، كفاءة منظومة جودة مياه الشرب للاطمئنان إلى سلامة ومأمونية المياه المنتجة من المحطات وحتى وصولها للمستهلك، والتى تضم المعامل المتنقلة، معامل المحطات، المعامل المركزية بالشركات التابعة، والمعمل المرجعى لمياه الشرب والذى يراقب جودة مياه الشرب على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى اهتمام الشركة بالعنصر البشرى وبناء القدرات، حيث بلغ عدد مراكز التدريب نحو 33 مركزا، وإعداد مواد تدريبية ضمن برامج المسار الوظيفى معدة لكل مجموعه نوعية، كما أن تجربة المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أهم التجارب الناجحة، ليبلغ اجمالى المدارس الفنية 7 مدارس ثانوية فنية بالإضافة إلى فصول التعليم المزدوج بمحافظة قنا، وذلك لإعداد الخريجين المدربين والمؤهلين فى تخصصات (المحطات والشبكات والمعامل)، والبالغ عددهم 3405 خريجا على مدار الأعوام الماضية.

واختتمت وزيرة الإسكان الكاميرونية والوفد المرافق لها جولتها بزيارة منظومة الاسكادا ومعمل ومحطة مياه روض الفرج.