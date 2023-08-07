إزالة 73 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في 5 مراكز بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، اليوم الاثنين، 44 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بالمجالس القروية ( الحسينية وشلقام وصندفا وأبو جرج ) و أحياء المدينة.
وفى مركز المنيا، تم إزالة 12 حالة تعد منها 8 حالات بقرى تله والبرجاية ودمشير، إلى جانب إيقاف 4 حالات بناء مخالف بحى غرب مدينة المنيا.
كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 13 حالة تعد منها حالتا تعد على أرض أملاك دولة بقرية بنى خالد و6 حالات بناء مخالف على أرض زراعية و5 حالات بناء دون ترخيص بحى شرق المدينة.
وفى مركز أبوقرقاص، تم إزالة 3 حالات تعد بدون ترخيص بقرية بنى موسى، فيما أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شدة خشبية بحى غرب المدينة.
ويأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات المشددة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف حملات إزالة التعديات على مستوى مراكز المحافظة وضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين الوحدات المحلية و مسئولى حماية الأراضى من خلال المرور الميدانى للتصدي لكافة أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين وفرض هيبة الدولة.