3 قرارات من النيابة حول مقتل مندوب مبيعات علي يد عاطلين بالزاوية الحمراء

أمرت جهات التحقيق بالزاوية الحمراء ، بالتحفظ علي كاميرات المراقبة في مسرح جريمة مقتل شاب يعمل مندوب مبيعات علي يد عاطلين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء للوقوف علي ملابسات الحادث ، كما امرت بعرض جثة الضحية علي الطب الشرعي والتصريح بالدفن عقب ورود مفتش الصحة الصحة وطالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكان رجال مباحث القاهرة قد ألقى القبض على عاطلين قتلا مندوب توصيل وسط الشارع بمنطقة الزاوية الحمراء.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيل بأحد شوارع الزاوية الحمراء.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مندوب توصيل مقتول بطعنة فى الصدر، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية بين المجنى عليه وأخر عاطل بسبب أولوية المرور حيث كان العاطل يستقل توك توك ، وتطورت المشادة لمشاجرة استعان فيها المتهم بصديقه وطعن المجنى عليه بسكين فى صدره، ولاذا بالفرار وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.