تمكنت الأجهزة الامنية بالقاهرة، من ضبط 1.5 مليون قطعة صاروخ ألعاب نارية داخل مخزن فى منشأة ناصر.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية متخذًا من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مسرحًا لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن، وعُثر بداخل المخزن على 35 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 1.5 مليون قطعة صاروخ مختلفة الأحجام وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.