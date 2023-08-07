غدا.. منتخب مصر لناشئي الطائرة يواجه كولومبيا في دور 16 لبطولة العالم بالأرجنتين

ضرب منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 سنة موعداً مع منتخب كولومبيا صباح غد الثلاثاء في دور 16 لبطولة العالم المقامة حالياً بالأرجنتين.

ونجح منتخبنا الوطني في تحقيق الفوز فجر اليوم على منتخب الأرجنتين بنتيجة أشواط 3-1 متفوقاً على المنتخب صاحب الأرض والجمهور وقدم أداء قويا ومشرفا ليحجز بطاقة التأهل والعبور لدور 16 بالبطولة.

وحقق منتخب مصر الفوز على كوستاريكا 3/0 وفاز أيضا على صربيا 3 /1 ثم خسر أمام منتخب أمريكا بنتيجة 3/0.

من جانبه أكد الإعلامي عمرو مخلوف أمين صندوق اتحاد الطائرة ورئيس بعثة منتخب الناشئين تحت 19 سنة المشارك في بطولة العالم المقامة حاليًا بالأرجنتين، أن المنتخب الوطني قدم أداء مميزا.

واستحق التأهل لدور الـ16 لبطولة العالم وينافس بقوة على المراكز الأولى على مستوى العالم.

وكشف «مخلوف» خلال تصريحاته الخاصة، أنه يحرص على الاجتماع مع الجهاز الفنى واللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم بالحفاظ على المستوى الفنى الجيد الذى وصل إليه الجميع خلال أحداث البطولة.

جدير بالذكر أن بعثة منتخب الناشئين المشاركة في بطولة العالم بالأرجنتين تضم كلا من: عمرو مخلوف رئيسًا للبعثة.

وبيرسي أونكل المشرف العام على منتخبات الناشئين والشباب وأحمد سمير المدير الفني للمنتخب وحسام الدين مصطفى المدرب العام وعمرو طه طبيبًا للمنتخب وسعيد جلال محلل فني.

واللاعبون هم: ياسين خالد فتح الله وحمزة حمدي الصافي وأمير حسام عاطف ومحمود إبراهيم مصطفى وصلاح محمد مجاهد وأحمد رضا محمد وحازم محمد كامل وإبراهيم عادل محمد ومازن شريف عبد الفتاح وشريف محمد يوسف ويوسف أحمد محمد ومحمد أمير سعيد

من جانب آخر استقر اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر على تغيير موعد البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر للمنتخبات لتقام خلال الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر المقبل بدلا من 30 أغسطس وحتى 12 سبتمبر.

وفضل اتحاد الطائرة تأجيل موعد انطلاق البطولة لحين انتهاء بطولة السيدات المقرر أن تختتم يوم 25 أغسطس المقبل بالكاميرون.