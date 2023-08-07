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الإثنين 07 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان تحذر مواطنيها من اقتراب إعصار "خانون" من جنوب غربي البلاد

إعصار
إعصار
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حذرت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين، مواطنيها من اقتراب إعصار "خانون" من جزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غربى البلاد، ما قد يتسبب فى هطول أمطار غزيرة وانهيارات طينية وفيضانات ورياح قوية.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وفقا لوكالة أنباء "كيودو"، بأنه من المتوقع أن يقترب إعصار خانون، بعد غد الأربعاء، مشيرة إلى أنه بعد تحركه ببطء حول مقاطعة أوكيناوا الجنوبية على الجزيرة، يتقدم الإعصار شرقًا، مع دخول جزيرة أمامي أوشيما في محافظة كاجوشيما منطقة العاصفة.

وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع هطول أمطار تصل إلى 300 ملم في منطقة أمامي وجنوب كيوشو، و250 ملم في منطقة شيكوكو الغربية ومنطقة توكاي الوسطى.

اليابان خانون إعصار