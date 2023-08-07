مرتضى منصور: «كهربا» سيسدد الغرامة المالية للزمالك خلال أيام

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، أن محمود كهربا لاعب الأهلي خسر كل المحاولات التي يبذلها أمام الزمالك للتهرب من دفع الغرامة المالية.

وقال «منصور» في تصريحات إعلامية، «كهربا سيسدد الغرامة المالية كاملة إلي نادي الزمالك في الأيام المقبلة».

وتابع منصور، «مجلس إدارة الزمالك الحالي انتصر على الأهلي وكهربا في هذه القضية، والقضية محسومة لصالح النادي الأبيض، وأموال كهربا ستنعش خزينة الزمالك قبل بدء الموسم الجديد».

وأضاف منصور، «طالبت أعضاء مجلس إدارة الزمالك خلال الجلسة بعدم الاستقالة والاستمرار في مناصبهم لحين عقد انتخابات الزمالك على المناصب الشاغرة».

وتابع منصور، «الدولة تقف خلف الزمالك وترفض رحيل المجلس الحالي لعدم الدخول في دوامة اللجان المؤقتة التي عانى منها الزمالك في السنوات الماضية».

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.