البطولة العربية تتحول إلى كأس سعودي بعد التأهل لنصف النهائي

نجحت 3 فرق سعودية من أصل 4 شاركت بكأس الملك سلمان للأندية العربية، في الوصول لنصف نهائي البطولة.

ولأول مرة في تاريخ البطولة العربية تبلغ 3 أندية من دولة واحدة نصف النهائي.

وتمكنت فرق الهلال والنصر والشباب من الوصول لنصف النهائي، فيما غادر الاتحاد من ربع النهائي على يد الزعيم السعودي بعد خسارته أمس 3/1.

وبلغ النصر الدور نصف النهائي اليوم بعد تجاوزه الرجاء البيضاوي المغربي بفوزه بنتيجة 3-1 على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

ولحق الشباب بركب المتأهلين عقب عبوره من بوابة الوحدة الإماراتي بضربات الجزاء 5-4، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على ملعب مدينة الملك فهد.

وسيواجه الشباب نظيره الهلال في ديربي العاصمة على ملعب مدينة الملك فهد، فيما يلتقي النصر بالشرطة العراقي على ملعب الأمير سلطان بالمحالة في أبها، وذلك في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.