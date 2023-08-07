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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات مكثفة بالدقي لرفع 366 حالة إشغال من الطريق العام

رئيس حى الدقى يقود
رئيس حى الدقى يقود حملات مكبرة بالشوارع لرفع الإشغالات
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واصل حي الدقي بمحافظة الجيزة، حملاته اليومية المفاجئة، لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام ؛ لضبط الشارع وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ،شاكر يونس سكرتير عام المحافظة،  ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعةبالمحافظة.  

وقاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وبمشاركة غطاء امني بقياده اللواء هشام عبد الصمد مدير شرطه المرافق وكذا ومباحث المرافق حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين على الطريق العام بمنطقتي:" شارع محي الدين ابو العز ، والتحرير ، والسودان ، وميدان المساحه وجامعه الدول العربيه ، وشارع البطل احمد عبد العزيز". 

واسفرت الحملة من رفع عدد 366 اشغال متنوعة من الكافيهات والاكشاك والباعه الجائلين لتيسير حركه المشاه والمرور وللمحافظه علي النظام والانضباط ،حيث شدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

رفع الإشغالات بحي الدقي 
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