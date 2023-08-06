تشريح جثة عامل عثر عليه متوفى داخل منزله بالجيزة

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول العثور على جثة عامل متوفي بمادة سامة داخل شقته بالهرم.

وأمرت النيابة بتشريح جثة لبيان السبب وراء مصرعه، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، والتصريح بدفن الجثة عقب الإنتهاء من ذلك.

واستدعت زوجته للتحقيق معها لسؤالها عن تفاصيل الواقعة، وكذلك استدعاء جيران المتوفي لسماع أقوالهم حول علاقة المتوفي بمن خوله.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجده بالعثور علي جثة شخص متوفي داخل شقته، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص سعيد.م ا، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي تناول مادة سامة، وجارى التحقيق مع زوجة المتوفي.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات ومن وجود شبهة جنائية أو من عدمه.

