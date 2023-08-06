ads
الأحد 06 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تشريح جثة عامل عثر عليه متوفى داخل منزله بالجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول العثور على جثة عامل متوفي بمادة سامة داخل شقته بالهرم. 

وأمرت النيابة بتشريح جثة لبيان السبب وراء مصرعه، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، والتصريح بدفن الجثة عقب الإنتهاء من ذلك.

واستدعت زوجته للتحقيق معها لسؤالها عن تفاصيل الواقعة، وكذلك استدعاء جيران المتوفي لسماع أقوالهم حول علاقة المتوفي بمن خوله.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجده بالعثور علي جثة شخص متوفي داخل شقته، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص سعيد.م ا، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.
وبعمل التحريات تبين أن المتوفي تناول مادة سامة، وجارى التحقيق مع زوجة المتوفي.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات ومن وجود شبهة جنائية أو من عدمه.
 

النيابة العامة بجنوب الجيزة جثة عامل بالهرم