المؤتمر العلمي الأول للمناعة والطب التجددي لبرنامج الماجستير المهني بصيدلة المنصورة

نظمت كلية الصيدلة بجامعة المنصورة المؤتمر العلمي الأول للمناعة والطب التجددي ، بتنظيم من برنامج الماجستير المهني للمناعة والطب التجددي .

جاء ذلك برعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور منال عيد عميد كلية الصيدلة ورئيس المؤتمر و الدكتور خالد بشير سليم وكيل كلية الصيدلة لشؤون الدراسات العليا للبحوث ومقرر المؤتمر وإشراف الدكتور ميرهان أحمد مقلد مدير برنامج الماجستير المهني للمناعة والطب التجددي والأمين العام للمؤتمر والرئاسة الشرفية للدكتور أحمد شقير أستاذ جراحة المسالك البولية و مدير مركز الكلي والمسالك البولية الأسبق و بحضور الدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث والدكتور أيمن نور الدين نائب رئيس جامعة الاهرام الكندية وعميد كلية الصيدلة والدكتور هاني القناوي وكيل الكلية لشؤون خدمة البيئة وتنمية المجتمع والدكتور تامر أبو السعد وكيل كلية طب المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث و الدكتورة منى عبد العزيز منتصر وكيل كلية طب الاسنان المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

فيما يهدف المؤتمر الي إلقاء الضوء على تطبيقات الخلايا الجذعية والطب التجددي وتدخله الإيجابي في تحقيق معجزات طبية علمية في علاج مشكلات صحية عديدة ليصبح عن جدارة أحد أهم الاحداث التي غيرت في العالم.

كما تم فيه مناقشة مجالات البحث العلمي المستقبلية، قدمها لنا كوكبةٌ من العلماء وذوي الخبرة المتخصصين في هذا المجال ومنهم لواء طبيب طارق طه رئيس قسم الخلايا الجذعية والطب التجددي بمركز البحوث الطبية والطب التجددي ((ECRRM والدكتور أسامة عزمي مستشار رئيس المركز القومي للبحوث و مستشار رئيس مركز البحوث و الطب التجديدي و الدكتور أحمد درويش أستاذ طب الأطفال و أمراض الدم بمركز الأورام جامعة المنصورة و الدكتور حنفي حافظ أستاذ طب الأطفال و أمراض الدم بالمعهد القومي للأورام ومستشفى سرطان الأطفال 57357 و الدكتورة منة الله شهاب النجار صيدلي إكلينيكي ومشرف علي وحدة زرع النخاع بمستشفى سرطان الأطفال 57357.

وحضر المؤتمر الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية والدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية والدكتور لمعي موسى أمين عام نقابة الصيادلة الدقهلية والدكتورة منى راشد أمين صندوق نقابة صيادلة الدقهلية والدكتورة منال فريد وكيل نقابة صيادلة الدقهلية ومن وزارة الصحة الدكتور جورج سامي منسق تدريب الصيدلة الاكلينيكية بمكتب مستشار وزير الصحة للتعليم الطبي والدكتور مدحت المنسي نائب مدير مستشفى تمي الأمديد المركزي والدكتورة هند مصطفى رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى المنصورة التخصصي و الدكتورة أيمن عبد الفتاح عبد الباقي مدير مستشفى الكبد المصري و الدكتور أحمد طايل امين عام مساعد نقابة صيادلة الدقهلية و من هيئة الدواء المصرية الدكتورة نعمات علي عبد الوهاب مدير فرع هيئة الدواء المصرية بالدقهلية.

كما حضر المؤتمر مدير برنامج الزمالة المصرية بالدقهلية الدكتور السيد فاروق و الدكتورة ميرفت داوود مدير معمل زراعة الانسجة في MERK بطب المنصورة، وقد أسفر المؤتمر عن العديد من التوصيات وسيتم دراستها وعرضها على المختصين وتطبيقها إن أمكن.

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