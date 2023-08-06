رونالدو يستعيد بريقه أمام الرجاء بأفضل تقييم

استعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جزءًا من بريقه ونشاطه خلال مباراة النصر أمام الرجاء المغربي، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، حيث أطلق شرارة الانتصار الكبير الذي حققه العالمي اليوم، بتسجيل الهدف الأول، ولكن ما أثبت ذلك هو تاليسكا.

نجح رونالدو في أن يكون هو أفضل لاعب في مباراة النصر والرجاء، بعدما حصل على تقييم 7.9 وفقًا لموقع "سوفا سكور" ليكون أعلى تقييمًا في المباراة بالكامل.

نجح النصر في الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليحجز البطاقة الثالثة في دور نصف النهائي ببطولة كأس الملك سلمان، ويضرب موعدًا أمام الشرطة العراقي.

رونالدو بعد مستوى باهت أمام الزمالك المصري بختام مباريات المجموعة الثالثة، نجح في استعادة جزء كبير من بريقه ونشاطه أمام الرجاء، حيث تمكن من تسجيل هدف العالمي الأول.

بعدما قدم مستوى متواضعًا خلال مباراة الزمالك، باستثناء هدف التعادل الذي سجله، نفض رونالدو الغبار عن نفسه، وأكد على أنه مازال لديه الكثير ليقدمه مع النصر خلال الموسم الجديد.

ولكن تلك الرسالة تمت بعد مساعدة من زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي تعاون بشكل أكبر مع رونالدو في مباراة الرجاء، ونفذ وعده بعدما خرج في تصريحات مؤخرًا، أكد فيها على أنه سيعمل على مساعدة النجم البرتغالي

رونالدو الآن أصبح جاهزًا للمنافسة مع العالمي على جميع الألقاب خلال الموسم المقبل، لتعويض إخفاق الموسم الأول له مع النصر، بعدم تحقيق أي بطولة.