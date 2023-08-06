تشريح جثة عامل لقي مصرعه على يد أقارب زوجته بالشرابية

أمرت جهات التحقيق الشرابية اليوم الأحد بعرض جثة عامل علي الطب الشرعي لتشريحها لبيان اسباب الوفاة واعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب الوفاة ، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

ووجهت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية لمصاب بذات الواقعة وهو (ابن العامل المتوفى)، وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

وتحولت جلسة طلاق بين زوجين لمذبحة راح ضحيتها عامل وأصيب ابنه بمنطقة الشرابية بالقاهرة .

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيل ومصاب داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة الشرابية ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة عامل مقتول بطعنات وبجواره ابنه مصاب ، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج ، وبإجراء التحريات تبين أن جلسة عائلية عقدها المتوفى بين طرفين من أقربائه لتطليق سيدة من زوجها بسبب وجود خلافات بينهما وأثناء الاتفاق على الطلاق نشبت مشادة كلامية بين الطرفين تدخل فيها المجنى عليه فقام أحد المتواجدين بطعنه بسكين وأرداه قتيلا، كما أصيب ابن المتوفى بطعنة سكين فى يده اليسرى .

وبإعداد الأكمنة الأزمة تم القبض على الطرفين البالغ عددهم 6 أشخاص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.