ورشة رسم "علم مصر" وعروض وندوات للأطفال احتفالا بذكرى ثورة يوليو

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما احتفالية خاصة للأطفال بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة بمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمحافظة القاهرة برئاسة د. عز الرجال فاروق، وذلك الثلاثاء المقبل.

تتضمن الإحتفالية العديد من الفعاليات وتشمل إقامة ورشة رسم "علم مصر" بألوان الجواش، وعرض فيلم "٤ أيام مجيدة" لصلاح التهامي بالإضافة إلى ندوة حول كتاب "وصف مصر" لجمال حمدان تديرها د. سوسن رضوان يعقب الندوة جولة حرة للأطفال بمكتبة مركز الثقافة السينمائية، بجانب العديد من التكريمات الخاصة بالموهوبين والتعلم الذكي للمشاركين بانشطة المركز على مدار العام.

جدير بالذكر أن الفعالية مخصصة للطلائع فئة عمرية ١٢ -١٧ سنة من طلاب إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

يذكر أن المشرف على الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.