"تعليم الشرابية" تشهد فعاليات النشاط الصيفي للتربية الموسيقية

شهدت إدارة الشرابية التعليمية، فعاليات النشاط الصيفى لنشاط التربية الموسيقية بمركز تنمية القدرات بمدرسة العبور الإعدادية بنات.

وجاء ذلك تحت إشراف نادر نظير موجه اول تربية موسيقية بالادارة، ومجدى لطفى موجه تربيه موسيقية بالادارة، تحت رعاية اشرف فرغلى مدير عام الإدارة ومنى حسن مدير إدارة الخدمات والانشطة التربوية، وذلك فى اطار تفعيل خطة الانشطة الصيفية بمراكز تنمية القدرات بالادارة.

وتم تدريب الطلاب على العزف على الة الاورج والكمان والجيتار والاكسيليفون، بمشاركة معلمات الترببة الموسيقية بمدارس الادارة امانى ابو الحسن وامانى نعيم وسها عبد الفتاح.

وتوجهت إدارة الشرابية التعليمية بالشكر والتقدير لاسرة التربية الموسيقية لحسن رعايتهم واهتمامهم بالطلاب، ولإدارة المدرسة بقيادة سوزان عبد الحميد مديرة المدرسة على حسن تعاونهم وحسن استضافتهم للمركز، مشيرين إلى أن الموسيقى وسيلة تواصل لالتقاء العقل والروح لدى الطلاب، وهى وس يلة تربوية تساهم فى عمليات التفاهم وفى تنمية الحس الشخصي، كما انها تعمل على ادخال البهجة على النفوس وتجميل العالم من حولنا.