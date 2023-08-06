سيد عبدالحفيظ ينفي امتلاك حسابات على السوشيال ميديا ويقرر مقاضاة مروجي الشائعات

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإدلاء بأي تصريحات حول رحيله من منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي.

ونشرت أحد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة لمدير الكرة السابق، قال فيها: مش هنسى حجم الدعم العظيم ده من جمهور الأهلي .

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إنه لا يملك أي صفحات على السوشيال ميديا وأنه قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات وانتحال صفته.

وأضاف مدير الكرة السابق بالأهلي أنه يرفض الحديث عن رحيله من منصب مدير الكرة بالأهلي وأنه تحت أمر النادي في اي وقت.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ قاد منصبه كمديرًا للكرة في الأهلي، في الموسم الماضي على مستوى عالي ونجح في قيادة الفريق رفقة الجهاز الفني نحو تحقيق موسم تاريخي على مستوى البطولات التي وصلت إلي 5 بطولات محلية وقارية.

وكان الأهلي وجه الشكر والتحية لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية وقرر النادي الأهلي، تصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للعمل مديرًا للكرة بمنظومة الفريق الأول.