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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا خروج قطار عن مساره في باكستان إلى 30 قتيلا و80 مصابا

حادث قطار باكستان
حادث قطار باكستان
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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث خروج عربات قطار "هزارا السريع" من كراتشي إلى مدينة روالبندي عن مسارها بالقرب من محطة سارهاري للسكك الحديدية في منطقة نوابشاه في باكستان، إلى 30 قتيلا على الأقل و80 مصابا.
وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الأحد، أن السلطات الباكستانية فتحت تحقيقا في الحادث، في الوقت الذي لم يستبعد فيه وزير السكك الحديد والطيران خواجه سعد رفيق وجود عمل تخريبي أو عطل فني، مشيرا إلى أن القطار كان يقل على متنه ما لا يقل عن 1000 شخص.
وكان متحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية في كراتشي قد صرح، في وقت سابق، بأن شدة الحادث زادت بسبب تأخر السائق في استخدام الفرامل.

ضحايا قطار باكستان