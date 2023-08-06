الجامعة الألمانية بالقاهرة تقدم منحا دراسية لأوائل طلبة الثانوية العامة

وجه الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية الدولية المشارك، رسالة لأوائل الثانوية العامة 2023.

جاء ذلك خلال احتفالية الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم الأحد، بتكريم الطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وتسليمهم وثيقة المنحة الدراسية الكاملة فى حضور ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط الحصول عليها.

وأوضح “منصور” أن تلك الدفعة 21 التي تمنحها الجامعة الألمانية منحًا دراسية، مشيرا إلى الاعتماد على إتاحة القدرات العلمية والذهنية وليست المادية.

وأكد على إمكانية الدراسة في الجامعة الألمانية بالقاهرة لطلاب أوائل الثانوية العامة 2023 بأي تخصص يريده الطالب بمنح دراسية، بشرط اتقاء الله في النفس ومعرفة التخصص الذي يريده.

ونصح رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة طلاب الثانوية العامة 2023 بمعرفة التخصص الذي يريد دراسته ويتفق مع مهاراته وقدراته قبل التقديم بالجامعات.

ودعا طلاب الثانوية العامة 2023 إلى اللجوء لآبائهم في حالة مواجهتهم مشكلة أو لأساتذتهم في الجامعة لمعاونتهم.

ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى التحدي الذي يواجه الطلاب الجدد؛ لأنه يتنافس مع أوائل الجمهورية في مختلف المجالات، منوها إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تتكامل مع الجامعة الألمانية الدولية ولا تتنافسان، وهما يمثلان 55 في المائة من الشهادات الألمانية الممنوحة خارج حدودها.

وأوضح أن الجامعة تجتهد قدر المستطاع من أجل إنجاح الطلاب وتفوقهم؛ لأنه انعكاس لنجاح المؤسسة.

ووجه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة الشكر لأولياء أمور أوائل الثانوية العامة 2023 لأنهم قدموا الكثير من أجل تفوق أبنائهم، مشيرا إلى أن حب الوالدين غير مشروط.

ولفت الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن دور الجامعة استكمال الحب غير المشروط، وتقديم جميع الخبرات للطلاب لمستقبل أفضل.