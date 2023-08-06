5.5 % ارتفاعا في عدد حسابات الكهرباء بدبي خلال 6 أشهر

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ارتفاع عدد حسابات الكهرباء إلى مليون و144 ألفا و741 حسابا بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بمليون و84 ألفا و596 حسابًا بنهاية النصف الأول من عام 2022، بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.5% وذلك في إطار جهود الهيئة لمواكبة زيادة عدد سكان وزوار دبي والازدهار الاقتصادي والعمراني في الإمارة.

وأشار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في تصريحات له عبر وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إلى عوامل متعددة تدفع النمو المستدام لهيئة كهرباء ومياه دبي، بما في ذلك الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي، ونعمل على تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دبي مدينة عالمية ووجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة، ومواكبة التوسع الكبير الذي تشهده دبي في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ولفت إلى أن الهيئة توفر خدماتها لسكان وزوار دبي، لا سيما وأن عدد سكان دبي المقيمين إقامة معتادة قد تخطى 3.6 مليون نسمة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، في حين أنه في نهاية 2022 بلغ مجموع السكان خلال ساعات الذروة والذي يشمل المقيمين إقامة معتادة في دبي ومجموع العاملين في الإمارة والمقيمين خارجها والمقيمين المؤقتين نحو 4.729 مليون نسمة بينهم 1.179 مليون نسمة عدد العاملين في الإمارة والمقيمين خارجها والمقيمين المؤقتين. ومن المتوقع وصول عدد السكان المقيمين إقامة معتادة في دبي إلى 5.8 مليون نسمة وعدد سكان الإمارة خلال ساعات الذروة إلى 7.8 مليون نسمة بحلول عام 2040 وفقًا لخطة دبي الحضرية 2040.

وتستند خطط الهيئة للتوسع إلى توقعات الطلب حتى عام 2032 مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة، وارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 14،917 ميجاوات من الكهرباء و490 مليون جالون من المياه المحلاة يوميًا.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تحقيق إستراتيجية الوصول إلى الحياد الكربوني عبر تنويع مصادر الطاقة من خلال مشاريع رائدة تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة في دبي.

كما ارتفعت نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة إلى نحو 16.3% من إجمالي مزیج الطاقة في دبي، في إطار إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وإستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

يشار إلى أن نتائج هيئة كهرباء ومياه دبي تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، وحققت الهيئة رقمًا عالميًا جديدًا في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.19 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.