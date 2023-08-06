البريد ينظم ورشة عمل بناء القدرات بالتعاون مع المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي

نظم البريد المصري ورشة عمل "بناء القدرات"، بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي واللجنة العربية الدائمة للبريد، بهدف خلق اطار تنظيمي شامل لقطاع البريد بالمنطقة العربية؛ وذلك خلال الفترة من ٦ الي ١٠ اغسطس الجاري بمركز التدريب الاقليمي بالقاهرة، وذلك فى إطار خطة التنمية الإقليمية للاتحاد البريدى العالمي لبناء القدرات لدى المؤسسات البريدية العربية وفقا لاستراتيجية ابيدجان وخطة عملها التي اعتمدها مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي رقم ٢٧ في ابيدجان اغسطس ٢٠٢١.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن هذا البرنامج التدريبي يأتي استكمالًا للبرامج التدريبية المقرر تنفيذها في اطار خطة التنمية الاقليمية التي ينفذها البريد المصري بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي واللجنة العربية الدائمة للبريد؛ بهدف دعم تنفيذ المشروع الاقليمي الذي اعده المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي لتنظيم اطر تيسير التجارة الالكترونية ودعم السلطات التنظيمية في استعراض نطاق الخدمات الشمولية ومواكبة الانظمة المطبقة حديثا في القطاع البريدي بما يساهم في بناء قدرات المؤسسات البريدية إلى جانب دعم أنشطة المكتب الدولي الإقليمية الرامية إلى تحقيق الترابط والتكامل بين المؤسسات البريدية أعضاء الاتحاد.

وأوضح “فاروق” أن ورشة عمل بناء القدرات البريدية تحمل أهمية كبيرة، حيث انها ستتناول عدد من الموضوعات الهامة التى تهدف إلى تقديم إطار تنظيمى يعكس ظروف وإتجاهات السوق البريدى الإقليمي، وعرض أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن ومنها نمو القطاع البريدى وإدارة المنافسة والتزام الخدمة الشمولية وآليات التمويل ونظم السوق البريدي وعمليات منح التراخيص والامن والسلامة البريدية والتوصيل البيني والوصول الي الشبكة البريدية وتنظيم الاسعار الي جانب إجراءات حماية المستهلك من حيث "جودة الخدمة - المسئولية – التعويض – معالجة الشكاوى"، مشيرا الي ان هذا البرنامج التدريبي سيساهم بشكل كبير في بناء قدرات المؤسسات البريدية العربية، بالاعتماد على نخبة من الخبراء الدوليين علي رأسهم براين ماوانسا الخبير الإستشارى لدى الإتحاد البريدى العالمى برابطة منظمى الإتصالات فى بلدان جنوب القاره الافريقيه CRASA.

جدير بالذكر أن ورشة عمل الأجور يشارك فيها ٤٩ متدربا من ١٢ دولة عربية وهم ( مصر – المملكة العربية السعودية - فلسطين – سوريا- موريتانيا- السودان – الأردن – الصومال - جيبوتي – تونس –المغرب- الجزائر).