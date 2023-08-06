أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 وذلك لليوم الثاني على التوالي بمختلف الأعيرة الذهبية.

سجل سعر عيار 21 نحو 2150 جنيه للبيع و 2156 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2457 جنيه للبيع و 2464 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 18 نحو 1843 جنيه للبيع و 1848 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1433 جنيه للبيع و 1437 جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.25 ألف جنيه للشراء و أوقية 76.42 ألف جنيه للبيع و 76.63 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.