مياه الشرب بسوهاج تعلن نتيجة الاختبارات العملية للمتقدمين لمسابقات التوظيف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، نتيجة الاختبارات العملية للمتقدمين لمسابقة التوظيف رقم 2 لعام 2020 ورقم 1 لعام 2022 وذلك بعد استلام نتيجة تظلمات اختبارات الحاسب الآلى من جامعة سوهاج بتاريخ 31 يوليو 2023، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن الاختبارات العملية تم إعدادها وتصحيحها بواسطة اساتذة ومتخصصين فى مجال الوظائف المعلن عنها وذلك لضمان شفافية الاختبارات ونزاهتها.

وأشار اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية، إلي انه يمكن التعرف على النتيجة الاختبارات العملية من خلال الدخول على موقع الشركة الالكترونى https://www.scww.com.eg والبحث بالرقم القومى لوظائف كيميائى واخصائى سلامة وصحة مهنية ومحاسب واخصائى موارد بشرية وكاتب ومدخل بيانات وامين خزينة وسائق وسائق معدات ثقيلة وفنى معمل وعامل تشغيل وصيانة وحرفى ومراقب امن.

واوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية ان اختبارات الحاسب الآلى أجريت بجامعة سوهاج لوظائف أخصائى موارد بشرية ومحاسب وكاتب ومدخل بيانات وامين خزينة ومراقب امن، كما أجريت الاختبارات العملية بمواقع شركة مياه الشرب بسوهاج من خلال لجان متخصصة لوظائف كيميائى وفنى معمل وأخصائى سلامة وصحة مهنية وسائق وسائق معدات ثقيلة وحرفى و عامل وانه سيتم خلال الفترة القادمة إعلان موعد المقابلات لجميع الوظائف المعلن عنها.