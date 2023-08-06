قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بالفنان عبد السلام عيد لحصوله على جائزة النيل.. صور

احتفى قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالفنان الدكتور عبد السلام عيد، بمناسبة حصوله على جائزة النيل للفنون، وذلك مساء أمس السبت، بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، وبحضور مجموعة من الفنانين والمثقفين.

شارك الفنان عبد السلام عيد على مدى ثلاثين عاما في الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة من خلال معظم المعارض التى نظمتها وزارة الثقافة والمركز القومي للفنون التشكيلية عن الفن المصرى المعاصر في داخل أرض الوطن وفى الخارج.

كما أقام أكثر من 30 معرضا شخصيا لأعماله في قاعات العرض المختلفة على مستوى الجمهورية.

من الجوائز التى حصل عليها: جائزة الدولة التقديرية فى مصر عام 2005، والجائزة الأولى فى بينالى الإسكندرية الدولى لحوض البحر الأبيض المتوسط عام 1976، جائزة أكاديميات الفنون الجميلة الإيطالية القومية 1977، جائزة خبير تجميل المدن من منظمة المدن العربية 2003، كما حصل على جائزة النيل فرع الفنون 2023.

363327865_824702155689180_4312865354610258780_n

365278697_824702999022429_6313245137972758801_n

365258161_824702959022433_2388869966968383073_n

363753254_824702859022443_1558747482502276779_n

363327865_824702155689180_4312865354610258780_n (1)

363350119_824709845688411_3156242718890209350_n (1)