بـ40 مليون جنيه .. محافظ قنا يتفقد المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعمال التشطيبات النهائية بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، احد المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، رافقه العميد رشاد داود ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمحافظة قنا ، و العميد حازم محمد مسئول متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا ، و سحر صدقي عضو مجلس النواب ، و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة ، و سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت .

وقال محافظ قنا إن المجمع الحرفي يقع علي مساحة ٦٣٠ متر ، وبتكلفة إجمالية تبلغ ٤٠ مليون جنيه، حيث سيضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف ،

وأضاف الداودي انه وجه بسرعة طرح الورش للمواطنين ، تمهيدا لتشغيل المجمع ، حيث أن المحافظة تتبني خطة طموحة نحو التوسع في اقامة المناطق الحرفية والمجمعات الصناعية، ضمن خطة الدولة التي تسعي إلي تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة في المحافظات ‪.‬

كما تفقد محافظ قنا ومرافقوه الدور الثاني من المبنى والذي سيجري تشغيله في تنمية مهنة الحياكه وبعض المهن الخاصة بالمرأة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ضمن برامج تمكين المرأة اقتصاديًا.

يُذكر أن هيئة تنمية الصعيد ، أرسلت وفدا قام بزيارة المجمع خلال شهر يناير الماضي ، وعقد جلسات تشاور مجتمعي مع المواطنين ، للتعرف علي الحرف والمعدات والأجهزة المناسبة لتشغيل المجمع الصناعي الحرفي ، وذلك طبقا لحرف ومِهن المواطنين المخطط عملهم بالمجمع ، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية ‪.