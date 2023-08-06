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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة بورسعيد تستقبل خريجي الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في تنسيق الكليات.. صور

لحظة تسجيل رغبات
لحظة تسجيل رغبات تنسيق الكليات في بورسعيد
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استقبلت معامل الحاسب الآلي في كلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد، اليوم الأحد، خريجي مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الكليات بالجامعات المختلفة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس الجامعة.

وانتظم دخول الطلبة والطالبات المتقدمين إلى الكليات المختلفة منذ لحظة الدخول من باب كلية التربية النوعية، من خلال الحصول على رقم للانتظار في إحدى القاعات المكيفة، ثم التسجيل وبعد ذلك الدخول إلى معمل الحاسب الآلي وتسجيل الرغبات على الأجهزة.

ووفرت الجامعة عدد من الموظفين والسادة أعضاء هيئة التدريس لمساعدة الطلاب وأولياء أمورهم في تسجيل رغباتهم بشكل صحيح.

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