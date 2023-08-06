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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمود التهامي ضيف الحضرة احتفالا بعيدها الثامن في ختام مهرجان الأوبرا الصيفي

المنشد محمود التهامي
المنشد محمود التهامي
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تحتفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى بالعيد الثامن لتأسيسها، وذلك في الحفل المقام في الثامنة والنصف من مساء الجمعة، 11 أغسطس الجاري، على المسرح المكشوف، وتستضيف خلاله المنشد محمود التهامي، وذلك فى ختام فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر المدائح والموشحات وقصائد التراث الدينى منها: "مدد یا رسول الله، والله ما طلعت شمس ولا غربت، وأيا من بالوفا قد عودوني، وصلينا الفجر فين، وحلفت بسرك الأسمى، ويا نسيم الريح، والبردة، وإننا فقراء، وهاتوا الدفوف للفرح، ومدد يا سيدة"، إلى جانب موسيقى فيلم "الرسالة" وتتر مسلسل "لا إله إلا الله" .

تأسست مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي عام 2015، بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبى التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من: "محي الدين بن عربي، والحلاج، وابن الفارض وغيرهم"، قدمت العديد من العروض بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.

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