لحصوله على 50%.. طالب ثانوي يتخلص من حياته بطوخ

لقي طالب بالصف الثالث الثانوي مصرعه، إثر تناوله مبيد حشري بإحدى قرى دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب حصوله على مجموع 50%، حيث ترك الطالب منزله منذ يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة وتخلص من حياته، وجرى العثور على جثمانه بعد أسبوع من اختفائه وسط إحدى الزراعات بدائرة المركز.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بالعثور على جثة لطالب يدعى "ي.ع.س"، مقيم بإحدى قرى دائرة مركز شرطة طوخ.

على الفور انتقل الرائد محمد خليفه رئيس مباحث مركز شرطة طوخ لمكان الحادث وتبين قيام الطالب بالتخلص من حياته بتناول مبيد حشري، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وعلمه بحصوله على مجموع 50%، فترك المنزل وعثر عليه جثة هامدة وسط إحدى الزراعات.

وشيّع العشرات من أهالي قرية عرب الرواشدة بطوخ جثمان المجني عليها لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية، وسط دعوات الجميع له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.