الدفاع الروسية: تدمير مواقع تجمع للقوات الأوكرانية في دونيتسك ولوجانسك

الأحد 06/أغسطس/2023 - 11:50 ص

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بتدمير سلاح الجو الروسي مراكز تجمع مؤقتة للقوات الأوكرانية في دونيتسك.

وأوضحت الدفاع الروسية - في بيان لها حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) - "أن وحداتها دمرت مستودعا للذخيرة ومواقع للمدفعية الأوكرانية في دونيتسك ولوجانسك إضافة إلى نقطة محصلة أخرى لقوات كييف في دونيتسك".

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت أمس تحرير بلدة نوفوسيلوفسكي في اتجاه كوبيانسك، في جمهورية لوجانسك الشعبية من خلال الإجراءات التي نفذتها وحدات مجموعة قوات "الغرب".

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان، أنه "إضافة إلى تحرير بلدة نوفوسيلوفسكي، وأثناء القيام بعمليات هجومية على جبهة موسعة، تم تحسين الوضع على طول الخط الأمامي في بلدتي أولشانا وبيرشوترافنيف في منطقة خاركيف".

وفي سياق متصل، قال حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين أوكرانيتين بمنطقة كاراتشيفسكي في المقاطعة، موضحا عدم تسجيل أي أضرار أو إصابات جراء إسقاط المسيرتين الاوكرانيتين، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعمل في مكان سقوط الطائرتين.

وتهاجم قوات كييف بشكل مستمر أراضي المقاطعة الروسية بطائرات مسيرة، حيث تسببت الهجمات أمس في إصابة 3 مدنيين.

وأعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأحد وصول نحو 35 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 3ر14 مليون لاجئ.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 38 ألفا و900 أوكراني غادروا بولندا أمس السبت عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 54ر12 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

