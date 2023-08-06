القس رفعت فكري ينعى الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا

نعى القس رفعت فكري سعيد الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوبي ألمانيا، الذي رحب عن عالمنا اليوم.

وجاء ذلك ضمن بيان نشر له مساء اليوم، وجاء نصه كالآتي:

صاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

أتقدم إلى غبطتكم وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخالص التعزيات القلبية لنياحة الحبر الجليل نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوبي ألمانيا طالبين تعزيات الروح القدس لغبطتكم وللكنيسة.

